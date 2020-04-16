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صادق الصباح: اتعطلنا عن تصوير مسلسل سكر زيادة لمدة 12 ساعة بسبب فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استضاف الإعلامي شريف عامر نجوم مسلسل "سكر زيادة" وهم نبيلة عبيد وهالة فاخر ونادية الجندي والمخرج صادق أنور الصباح ووائل محسن، وذالك من خلال مكالمة فيديو من كواليس تصوير المسلسل في لبنان وخاصة "بيروت"، في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "الحياة".

وذكر المخرج صادق أنور الصباح أنه تم عمل جميع الفحوصات الطبية والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد على جميع الفنانين والعمال المشاركين في مسلسل "سكر زيادة" قبل البدء في التصوير.

وقال "الصباح" أنه كان يعيش حالة من القلق ولم ينام في الإثنى عشر ساعة التي من المقرر بعدها ظهور نتيجة تحليل الفيروس، وذالك بسبب خوفه من أن يظهر أن إحدى المشاركين في العمل مصاب بالفيروس مما يؤدي إلى تعطيلهم عن تصوير المسلسل ولكن ظهرت نتيجة التحليلات سلبية لجميع المشاركين.

مسلسل "سكر زيادة" يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار منهم سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وعدد من ضيوف الشرف منهم هيفاء وهبي ونانسي عجرم وروجينا وجومانا مراد وهو من إخراج صادق أنور الصباح ووائل محسن.

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