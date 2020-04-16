أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 16 إبريل 2020: أبرزها كيكي سيتين يحسم مصير ميسي وحسم صفقة لاوتارو مارتينيز بشرط واحد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 16 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 16 - 4 - 2020 :-





- نجم برشلونة يتسبب في أزمة لإشبيلية





سيضطر نادي إشبيلية لدفع تعويض لنادي نانسي الفرنسي بقيمة 4 ملايين دولار بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية حكمها بذلك على خلفية انتقال النجم الفرنسي كليمان لينجليه إلى برشلونة، وذكر النادي الفرنسي المشارك في دوري الدرجة الثانية "الليغ 2" في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن محكمة التحكيم "كاس" أيدت قرارا أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في يوليو الماضي بأن يدفع النادي الأندلسي جزء من قيمة انتقال لينغليه إلى ناديه السابق.





- كيكي سيتين يحسم الجدل بشأن رحيل ميسي عن برشلونة





وجه كيكي سيتين مدرب برشلونة رسالة بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وقال سيتين في مقابلة مع قناة "TV3" الإسبانية: "هذه أمور طبيعية تحدث في الأندية الكبيرة، ومن المؤسف أن هذه الخلافات تم تناقلها في وسائل الإعلام. بالطبع، من الأفضل العمل في جو مريح، وتابع سيتين الذي تسلم مسؤولية تدريب "البارسا" مطلع العام الحالي: "لا أعتقد أن ما حدث سيجعل ميسي يعيد التفكير فيما إذا كان سيبقى مع النادي أم لا.. أنا متأكد أنه سينهي مسيرته معنا".





- إنتر ميلان يترك "مارتينيز" لبرشلونة بشرط واحد





ذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي انتر ميلان لا يمانع في رحيل لاوتارو مارتينيز إلي نادي برشلونة، ولكن بشرط انضمام المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان لصفوف النادي الإيطالي، ويسعي نادي انتر ميلان لإبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل بموجبها "مارتينيز" للنادي الكتالوني، مقابل انضمام "جريزمان" لصفوف الانتر الصيف المقبل.





- هدف برشلونة السابق مطلوب في ريال مدريد





أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من إدارة النادي التحرك من أجل التعاقد مع أوباميانج وضمه لصفوف الفريق، وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه مازال متبقى عام واحد على نهاية عقد النجم الجابوبي البالغ من العمر 31 عامًا مع المدفعجية وقد يضطر النادي اللندني لبيعه في الصيف المقبل.





- نجم ميلان يرفض برشلونة





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أليسيو رومانيولي قائد ونجم دفاع ميلان الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا يفضل الاستمرار في صفوف الروسونيري، وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن عقد رومانيولي الحالي مستمر مع ميلان حتى صيف 2022، وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أتلتيكو مدريد كشف عن اهتمامه بضم اللاعب وجس نبض ناديه لكن القائد رومانيولي يفضل البقاء في صفوف ميلان، حيث قرر انتظار عرض جديد منه من أجل تجديد عقده.





- نجم برشلونة مطلوب في سان جيرمان مقابل نيمار





ذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن سان جيرمان يرفض اقتراح وضع ديمبيلي في صفقة نيمار ويشترط أن يسير برشلونة على أحد سيناريوهين فقط إذا رغب في ضمه، وأشار الموقع الفرنسي إلى أن السيناريو الأول يتمثل في دفع برشلونة 180 مليون يورو لسان جيرمان، حتى وإن كان المبلغ مقسمًا إلى دفعات.



