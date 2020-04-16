بسبب كورونا لاعب الهلال السوداني يواجه أزمة بشأن العودة لوطنه





يتواجد الدولي العراقي عماد محسن، لاعب الهلال السوداني السابق، في السودان وفشلت كل محاولاته وخطاباته للسلطات العراقية، لحل أزمة عدم قدرته هو واسرته للعودة لارض الوطن.





نجم المنتخب العراقي واسرته عالقين بالسودان خلال الفترة الحالية، بسبب توقف حالة الطيران بين السودان والعراق، بالإضافة إلى عدم توفير أي خطوط طيران بديلة، للعودة لارض الوطن.





ويرغب الدولي العراقي في ايجاد أي حلول من جانب السلطات العراقية وتوفير طائرة خاصة تنقل العالقين من السودان إلى العراق.





وفسخ لاعب الهلال السوداني السابق تعاقده مع الفريق الازرق بسبب تأخر مستحقاته الأمر الذي أجبر اللاعب على فسخ تعاقده.





يذكر أن لاعب الهلال السوداني خاض مع فريقه هذا الموسم العديد من مباريات دوري أبطال إفريقيا ومنها مباراة الأهلي.





وكان عماد محسن قريب من الانتقال لعدد من الأندية المصرية خلال الموسم الماضي وعلي رأسهم ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري .



