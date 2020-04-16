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في عيد ميلاده.. ماذا قدم حازم إمام في رحلته الاحترافية بأوروبا؟ (أرقام)

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:15 م
حازم إمام
حازم إمام
علاء خليف
في مثل هذا اليوم 16 أبريل لعام 1975 وُلد "إمام الموهوبين" حازم يحيي الحرية إمام نجم الكرة المصرية السابق وأحد أساطير نادي الزمالك، ونجل الراحل حمادة إمام أحد رموز القلعة البيضاء.

قضي حازم إمام معظم مسيرته الكروية داخل الزمالك بداية من موسم 1993 / 1994، وحتي اعتزاله موسم 2007 / 2008، ولعب 4 سنوات فقط بعيدًا عن القلعة البيضاء، حيث خاض تجربة إحتراف مع أودينيزي الإيطالي من 1996 وحتي 2000، تخللها فترة إعارة لنادي دي جرافشاب الهولندي من 1999 وحتي 2000.

خاض حازم إمام 208 مباراة خلال مسيرته مع الزمالك، وسجل 49 هدفًا، وحصد 12 بطولة مختلفة.

ماذا قدم حازم إمام في رحلته الاحترافية في أوروبا؟

انضم حازم إمام إلي نادي أودينيزي الإيطالي موسم 1996 / 1997 بعد ترشيحه من بيرباولو مارينيو لمدرب الفريق وقتها ألبرتو زاكاروني وأطلق عليه لقب "زيكو إبن الأهرامات"، وأصبح أول لاعب مصري وعربي يلعب في الدوري الإيطالي.

في الموسم الأول مع أودينيزي لم يشارك بشكل أساسي خاصة وأن المدرب كان يعتمد عليه كمهاجم وليس صانع ألعاب، مما أضاع فرصته في المشاركة بالمباريات بسبب وجود الثنائي ماريكو أموروز وأوليفر بيرهوف، وخاض مع الفريق 4 مباريات فقط ولم يسجل أي أهداف، أما في الموسم الثاني خاض 12 مباراة ولم يسجل سوي هدف وحيد في كأس إيطاليا.

قرر "الثعلب" الرحيل عن صفوف أودينيزي للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، وانتقل بالفعل إلي نادي دي جرافشاب موسم 1998 / 1999 على سبيل الإعارة، وخاض مع الفريق 39 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

بعد انتهاء إعارته عاد لنادي أودينيزي لكنه ظل بعيدًا عن التشكيل الأساسي للفريق، مما دفعه لاتخاذ قرارًا بالعودة لمصر والانضمام لناديه السابق الزمالك مرة أخري، والذي استمر معه 8 سنوات تقريبًا حقق خلالها بعض النجاحات والبطولات حتي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عام 2008.

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