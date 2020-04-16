لأول مرة.. صادق الصباح يكشف سر استعاناته بضيوف شرف أكثر من العادة في "سكر زيادة"

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استضاف الإعلامي شريف عامر نجوم مسلسل "سكر زيادة" وهم نبيلة عبيد وهالة فاخر ونادية الجندي والمخرج صادق أنور الصباح ووائل محسن، وذالك من خلال مكالمة فيديو من كواليس تصوير المسلسل في لبنان وخاصة "بيروت"، في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "الحياة".



تحدث المخرج صادق الصباح عن ضيوف الشرف المشاركين في مسلسل "سكر زيادة" وأن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف وأبرزهم جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، هيفاء وهبي ونانسي عجرم، وذكر أن كل حلقة أو حلقتين ستضم ضيف شرف جديد عن الحلقة السابقة.



وذكر أيضا أن الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء سيشاركو في المسلسل كضيوف شرف وتم تغيير لقطات من السيناريو لأجلهم لأن"الميرغني" سيشارك بدور في المسلسل.



وقال "الصباح" أنه جعل صلاح عبد الله يأتي إلى لبنان ليشارك في مسلسل "سكر زيادة" وحجز له الطائرة وفوجئ "عبد الله" بمكالمته له ليشارك في هذا العمل.



مسلسل "سكر زيادة" يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار منهم سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وعدد من ضيوف الشرف منهم هيفاء وهبي ونانسي عجرم وروجينا وجومانا مراد وهو من إخراج صادق أنور الصباح ووائل محسن.

