Advertisements

السيناريست أمين جمال يكشف لـ "الفجر الفني" عن سبب تغيير اسم "نساء من ذهب" لـ"سكر زيادة"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعرب السيناريست أمين جمال، عن سعادته الشديدة بتعاونه مع أبطال مسلسل "سكر زيادة"  المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2020.

وقال أمين جمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن سبب تغيير اسم المسلسل من "نساء من ذهب" إلى سكر زيادة هو أن صناع العمل اكتشفوا أن الاسم الجديد هو الأنسب له والأفضل.

وتابع أمين جمال أن بداية التعاون مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد جاءت من المنتج صادق صباح الذي كان يريد انضمامهما في عمل واحد وبالفعل تم تنفيذ المشروع من خلال شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل «Golden Girls» وتم التحضير للكتابة وتم عرض العمل عليهم وتمت الموافقة.

وأوضح أمين أنه سعيد بالعمل مع النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي قائلًا: نجمتين لهما تاريخ فني كبير وسعيد بالعمل معهما فهما من أهم نجمات السينما المصرية.

أخبار تهمك

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

محمد صلاح: وجود فتحي فى المنتخب أثر على هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 22 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 12 ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 7 ساعات

والد نيمار يصدم برشلونة ويقهر ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

11:26 م

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"