السيناريست أمين جمال يكشف لـ "الفجر الفني" عن سبب تغيير اسم "نساء من ذهب" لـ"سكر زيادة"





أعرب السيناريست أمين جمال، عن سعادته الشديدة بتعاونه مع أبطال مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2020.وقال أمين جمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن سبب تغيير اسم المسلسل من "نساء من ذهب" إلى سكر زيادة هو أن صناع العمل اكتشفوا أن الاسم الجديد هو الأنسب له والأفضل.وتابع أمين جمال أن بداية التعاون مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد جاءت من المنتج صادق صباح الذي كان يريد انضمامهما في عمل واحد وبالفعل تم تنفيذ المشروع من خلال شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل «Golden Girls» وتم التحضير للكتابة وتم عرض العمل عليهم وتمت الموافقة.وأوضح أمين أنه سعيد بالعمل مع النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي قائلًا: نجمتين لهما تاريخ فني كبير وسعيد بالعمل معهما فهما من أهم نجمات السينما المصرية.