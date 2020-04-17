صادق أنور الصباح: أزمة "كورونا" أثرت على ظهور عدد من النجوم في "سكر زيادة"





كشف المخرج صادق أنور الصباح، عن تحضيره لمفاجأة في مسلسل "سكر زيادة" قائلا: "الفنانة نانسي عجرم، مشاركة بصوتها الرائع في التتر، لكننا عاملين مفاجأة صغيرة هتظهر يوم الأحد او الاثنين".وتابع قائلًا خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الاعلامي شريف عامر: "نانسي عجرم غنت بكل حب وكان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كان لسة في ازمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط".وأكد أن الأغنية قوية جدًا ويوم الأحد ستكون جاهزة على الهوا في الـ Mbc، مضيفًا: "الفكرة في الموضوع انه فعلا فيه كمية ضيوف كتيرة وجايين مبسوطين وكلمني اصدقاء ليا كتير من مصر وطلبوا مني انهم يشاركوا الاساتذة في هذا العمل".وأشار إلى أنه على قدر المستطاع حاول أن يكلم الفنان صلاح عبد الله، وأكد له أنه يحتاجه يومين وحجز له على هذا الأساس حتى يأتي للبنان قبل الازمة، مضيفًا:"وكان فيه كمية ضيوف تانيين مفروض يجوا بس للاسف الظروف خلتنا نكمل باللي موجودين فيه ونستعين شوية من لبنان".يذكر أن أحداث مسلسل "سكر زيادة" تدور في اطار من الدراما الكوميدية حول تجسيد أربع سيدات له، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.