عبادي الجوهر يطرب الجمهور على أنغام سلم على ذاك المساء

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حل الفنان عبادي الجوهر ضيف من خلال خاصية البث المباشر عبر صفحة روتانا بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وذلك عبر فقرة سوا بالبيت مع روتانا من البيت.



وخلال اللقاء، تحدث عبادي عن أمور كثيرة ولاسيما في فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وحرص عدد كبير من متابعيه على مشاهدة اللقاء واصفين إياه بالحوار الشيق.



وقدم عبادي وصلة طربية لجمهوره من خلال البث المباشر وأبدع في العزف على العود على نغمات أغنية سلم على ذاك المساء والتي نالت إعجاب متابعي اللقاء وباتوا يكتبوا كلماتها مع عبر التعليقات.



