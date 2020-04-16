مدرب وادي دجلة: أؤيد استكمال الدوري.. والأهلي الأقرب للتتويج باللقب

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قال اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادجي دجلة إنه يؤيد استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كرة القدم يجب أن تلعب على أرض الملعب وليس خارجه".



وتابع :"رأيي في هذه اللحظة في الدوري المصري وأنا أؤيد استكمال الدوري ولكن لكل دوري ظروفه الخاصة".



وزاد :"نحن في مرحلة صعبة ونسعى لتعظيم قدرات ما نفعله لأننا نقوم بالتدريبات في المنزل وليس في الملعب، ومن خلال مساعدة الطاقم الفني ومدرب الأحمال البدنية للاعبين بأداء التدريبات من المنزل لتقديم فلستفي في التعامل مع الفريق من خلال الفيديو كونفرنس".



وأردف :لدي فكرة عن الدوري المصري، ولكن ربما تظهر بعض الأفكار الحقيقية للاعبين في حال استئناف المسابقة وانطباعي الأول كان جيدا وإيجابيا".



وأكمل :"الدوري المصري قوي للغاية واللاعبون يمتلكون مهارات ومؤشرات إيجابية".



وعن المرشح للتتويج بلقب الدوري :"الأمور واضحة بأن الأهلي في المقدمة ومن الصعب للغاية على الزمالك اللحاق به".



وأشار :"لم يحدث أن تحدث معي مسئولو وادي دجلة عن إمكانية تخفيض عقدي بسبب هذه الظروف".



وأتم حديثه :"تاكيس جونياس هو صديقي وأدى عملا رائعا مع وادي دجلة، وربما نحتاج إلى بعض التعاون ببينا ونتبادل الأراء ولكن من الصعب أن التقي والفريق المساعد لي ساعدني في كل شئ.

