Advertisements

مدرب وادي دجلة: أؤيد استكمال الدوري.. والأهلي الأقرب للتتويج باللقب

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:38 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
قال اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادجي دجلة إنه يؤيد استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كرة القدم يجب أن تلعب على أرض الملعب وليس خارجه".

وتابع :"رأيي في هذه اللحظة في الدوري المصري وأنا أؤيد استكمال الدوري ولكن لكل دوري ظروفه الخاصة".

وزاد :"نحن في مرحلة صعبة ونسعى لتعظيم قدرات ما نفعله لأننا نقوم بالتدريبات في المنزل وليس في الملعب، ومن خلال مساعدة الطاقم الفني ومدرب الأحمال البدنية للاعبين بأداء التدريبات من المنزل لتقديم فلستفي في التعامل مع الفريق من خلال الفيديو كونفرنس".

وأردف :لدي فكرة عن الدوري المصري، ولكن ربما تظهر بعض الأفكار الحقيقية للاعبين في حال استئناف المسابقة وانطباعي الأول كان جيدا وإيجابيا".

وأكمل :"الدوري المصري قوي للغاية واللاعبون يمتلكون مهارات ومؤشرات إيجابية".

وعن المرشح للتتويج بلقب الدوري :"الأمور واضحة بأن الأهلي في المقدمة ومن الصعب للغاية على الزمالك اللحاق به".

وأشار :"لم يحدث أن تحدث معي مسئولو وادي دجلة عن إمكانية تخفيض عقدي بسبب هذه الظروف".

وأتم حديثه :"تاكيس جونياس هو صديقي وأدى عملا رائعا مع وادي دجلة، وربما نحتاج إلى بعض التعاون ببينا ونتبادل الأراء ولكن من الصعب أن التقي والفريق المساعد لي ساعدني في كل شئ.

أخبار تهمك

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

محمد صلاح: وجود فتحي فى المنتخب أثر على هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 12 ساعة

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ ساعة و 27 دقيقة

والد نيمار يصدم برشلونة ويقهر ميسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

11:26 م

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"