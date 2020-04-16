سعر ومواصفات iphone SE2 أرخص هواتف آبل وموعد نزوله رسميًا إلى الأسواق

نتابع معكم عبر موقعنا سعر ومواصفات iphone SE2 والذي يُعد أرخص هواتف آبل، بعد أن أزاحت الشركة المتخصصة في إنتاج الأجهزة الرقمية المتطورة الستار عن هاتفها الجديد، ملتزمة بالموعد الذي قامت بتحديده سابقًا رغم تفشي أزمة كورونا، والتي أثرت على كافة الصناعات التكنولوجية بما فيها الهواتف، ولذلك زادت عمليات البحث مؤخرًا لمعرفة التفاصيل الخاصة بهاتف آيفون الجديد والذي يُعد أرخص هواتف أبل وأسعاره في مصر.









سعر ومواصفات iphone SE2





يتميز هاتف آيفون SE2 بشاشة صغيرة نسبيًا من فئة Retina HD مقاس 4.7 بوصة، وهو يتميز بتصميم أصغر نسبيًا من الآيفون السابق، ويأتي بسعر لا يتجاوز 399 دولار أمريكي، ويُعد هذا الهاتف هو الجيل الثاني لنفس الاسم الذي قدمته آبل بين عامي 2014،2017 وقد صُنع من الألومنيوم المستخدم مع واجهة أمامية سوداء بالكامل، ويأتي هذا الهاتف باللون الأسود والأبيض والأحمر.









موعد طرح هاتف آيفون الجديد



