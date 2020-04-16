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سعر ومواصفات iphone SE2 أرخص هواتف آبل وموعد نزوله رسميًا إلى الأسواق
الخميس 16/أبريل/2020 - 11:40 م
سعر ومواصفات iphone SE2 أرخص هواتف آبل وموعد نزوله رسميًا إلى الأسواق
نتابع معكم عبر موقعنا سعر ومواصفات iphone SE2 والذي يُعد أرخص هواتف آبل، بعد أن أزاحت الشركة المتخصصة في إنتاج الأجهزة الرقمية المتطورة الستار عن هاتفها الجديد، ملتزمة بالموعد الذي قامت بتحديده سابقًا رغم تفشي أزمة كورونا، والتي أثرت على كافة الصناعات التكنولوجية بما فيها الهواتف، ولذلك زادت عمليات البحث مؤخرًا لمعرفة التفاصيل الخاصة بهاتف آيفون الجديد والذي يُعد أرخص هواتف أبل وأسعاره في مصر.
سعر ومواصفات iphone SE2
يتميز هاتف آيفون SE2 بشاشة صغيرة نسبيًا من فئة Retina HD مقاس 4.7 بوصة، وهو يتميز بتصميم أصغر نسبيًا من الآيفون السابق، ويأتي بسعر لا يتجاوز 399 دولار أمريكي، ويُعد هذا الهاتف هو الجيل الثاني لنفس الاسم الذي قدمته آبل بين عامي 2014،2017 وقد صُنع من الألومنيوم المستخدم مع واجهة أمامية سوداء بالكامل، ويأتي هذا الهاتف باللون الأسود والأبيض والأحمر.
موعد طرح هاتف آيفون الجديد
يأتي هاتف آيفون الجديد مُزود بشريحة A13 Bionic التي وفرتها أبل للمرة الأولى مع هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو في سبتمبر الماضي، وتقول الشركة الأميركية إنها أسرع شريحة في هاتف ذكي وتوفر أداء مثاليا في كل المهام، كما أنه يتميز بزر الشاشة الرئيسية المألوف بالإضافة إلى خاصية بصمة المستخدم، وهو يدعم خاصية الشحن السريع، ويمكن شحن ما يزيد عن 50 % من البطارية في أقل من 30 دقيقة مع كاميرا 12 ميجا بكسل، ويستخدم الهاتف موصل الكهرباء Lightning الكلاسيكي الشهير، ومن المتوقع أن يبدأ تواجده في الأسواق منذ 17 إبريل الحالي.
سعر ومواصفات iphone SE2 أرخص هواتف آبل وموعد نزوله رسميًا إلى الأسواق
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