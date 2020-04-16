الصين تنفي صحة تقارير أمريكية بشأن تخليق "كورونا" في مختبر





نفت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الخميس، صحة ما نقلته تقارير إخبارية عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ربما جرى تخليقه في مختبر طبي، وليس في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "بينما هناك حاجة إلى المزيد من البحث لمعرفة أصل الفيروس، فإنه لا يوجد دليل على أنه من تطوير الإنسان أو أنه نشأ في مختبر".





ولفت لي جيان إلى أن "منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل على أنه تم تخليق الفيروس في مختبر, كما أكد العديد من أبرز الخبراء الطبيين قالوا أنه لا أساس علمي للادعاء بأن الفيروس خرج من مختبر".





يأتي الرد الصيني بعد يوم واحد من طلب تم توجيهه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، للتعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية تحقق فيما إذا كان الفيروس بدأ من مختبر صيني.





ورد ترامب بالقول :"لا أريد أن أقول ذلك , ولكني سأخبرك بأننا نسمع هذا الأمر أكثر وأكثر"، مضيفاً أن إدارته تحقق عن كثب لمعرفة ما حدث.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة "فوكس نيوز": إن "الصين لم تقدم إجابات بهذا الشأن".





ويفترض الخبراء أن فيروس كورونا بدأ في سوق للحيوانات في مديمة ووهان، وهي البؤرة التي انتشر منها الفيروس حول العالم.



