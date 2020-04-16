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الصين تنفي صحة تقارير أمريكية بشأن تخليق "كورونا" في مختبر

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:41 م
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
الفجر

نفت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الخميس، صحة ما نقلته تقارير إخبارية عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ربما جرى تخليقه في مختبر طبي، وليس في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: "بينما هناك حاجة إلى المزيد من البحث لمعرفة أصل الفيروس، فإنه لا يوجد دليل على أنه من تطوير الإنسان أو أنه نشأ في مختبر".

ولفت لي جيان إلى أن "منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل على أنه تم تخليق الفيروس في مختبر, كما أكد العديد من أبرز الخبراء الطبيين قالوا أنه لا أساس علمي للادعاء بأن الفيروس خرج من مختبر".

يأتي الرد الصيني بعد يوم واحد من طلب تم توجيهه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، للتعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية تحقق فيما إذا كان الفيروس بدأ من مختبر صيني.

ورد ترامب بالقول :"لا أريد أن أقول ذلك , ولكني سأخبرك بأننا نسمع هذا الأمر أكثر وأكثر"، مضيفاً أن إدارته تحقق عن كثب لمعرفة ما حدث.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة "فوكس نيوز": إن "الصين لم تقدم إجابات بهذا الشأن".

ويفترض الخبراء أن فيروس كورونا بدأ في سوق للحيوانات في مديمة ووهان، وهي البؤرة التي انتشر منها الفيروس حول العالم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,173 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 145 ألف حالة وفاة، وأكثر من 546 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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