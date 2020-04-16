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ليفربول يقدم لافتة إنسانية لمحاربة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المساعدة في تقديم وجبات للمحتاجين وكبار السن لمساعدتهم، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.


وتدير مجموعة من المتطوعين التابعين لكنيسة في أنفيلد تقع أمام مقر النادي بنكا للطعام وتطهو وجبات للناس ضمن مبادرة لخدمة المجتمع.

ويوفر حامل لقب دوري أبطال أوروبا وجبات مجانية تشمل أطعمة يتناولها البحارة في شمال أوروبا وتحظى بشعبية في مدن ساحلية مثل ليفربول.

وعادة ما يتم تناول الطعام في مجمع الكنيسة لكن في ظل إجراءات العزل العام المفروضة في بريطانيا بسبب الجائحة دشن متطوعون خدمة لتسليم الوجبات خارج الإستاد.

ويساعد تشيلسي أيضاً، منافس ليفربول في الدوري، مجموعات من المحتاجين إذ أعلن النادي اللندني أنه سيوفر 78 ألف وجبة للعاملين في المجال الصحي في البلاد والجمعيات الخيرية التي تساعد كبار السن.

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