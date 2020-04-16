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"جوتيريس" يطالب بحماية الأطفال الذين يواجهون عواقب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:39 م
أنطونيو جوتيريس
أنطونيو جوتيريس
وكالات
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس، من العائلات وقادة العالم حماية الأطفال الذين يواجهون عواقب فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أنهم أقل عرضة للإصابة.

وقال جوتيريس، خلال تقديم تقرير عن تأثير الوباء على الأطفال: "أناشد العائلات في كل مكان، والقادة على جميع المستويات: احموا أطفالنا".

وأضاف: "مع تزايد وتيرة الركود العالمي، يمكن أن يتسبب ذلك بمئات الآلاف من الوفيات الإضافية للأطفال عام 2020".

ووفقا للأمم المتحدة يمكن أن تؤدي هذه التقديرات في عام واحد إلى القضاء على ما تم إحرازه من تقدم على مدار العامين أو الثلاثة الأخيرة لخفض معدل وفيات الرضع.

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وقال جوتيريس إنه مع إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار كوفيد-19 يمكن أن يعاني الأطفال للحصول على الغذاء، حيث "يعتمد 310 ملايين تلميذ على المدارس للحصول على مصدر منتظم للتغذية اليومية".

وأشارت الأمم المتحدة الى أن 188 دولة من الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أغلقت مدارسها، ما ألقى بظله على أكثر من 1,5 مليار طفل وفتى.

ولفت جوتيريس إلى أن إجراءات الإغلاق تؤجج التوترات داخل الأسر، و"الأطفال هم ضحايا وشهود على حد سواء للعنف المنزلي والإساءات".

وأوضح أنه يمكن أن يكون هناك أيضا انعكاس على صحة الأطفال، فقد تم "تعليق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة في 23 دولة على الأقل"، في إطار الإغلاق لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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مواجهة كورونا حماية جوتيريس انتشار الفيروس الأطفال

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