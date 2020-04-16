في عيد ميلاده.. أرقام وبطولات "الإمبراطور" حازم إمام مع الزمالك

يُعد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، واحد من نجوم الكرة المصرية، أمتع الجماهير بسحر قدمه سنوات طويلة، خاصة وأنه أحد أمهر اللاعبين المصريين، استطاع خلال مسيرته الكروية تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والألقاب، والتي جعلته يتربع على عرش قلوب الجماهير البيضاء واكتسب احترام جمهور الكرة المصرية بمختلف انتماءاته.





حازم إمام من مواليد 16 أبريل لعام 1975 وينتمي لعائلة كروية زملكاوية، حيث أن والده أسطورة القلعة البيضاء حمادة إمام، بينما جده هو يحيي الحرية إمام حارس مرمي منتخب مصر والزمالك في فترة الثلاثينات.





في عيد ميلاده الخامس والأربعين، يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام من مسيرة "الثعلب الصغير" مع الزمالك:-





انضم حازم إمام لصفوف نادي الزمالك موسم 1993 / 1994، وكانت أولي مبارياته ضد فريق الإتحاد السكندري، وفاز بها الفريق الأبيض بنتيجة 2 / 0 سجلهما النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الفريق الأبيض السابق.





استمر "الإمبراطور" كما تلقبه الجماهير داخل صفوف الزمالك حتي موسم 1996 / 1997، قبل أن يقرر الرحيل إلي أوروبا لخوض تجربة احترافية مع فريق أودينيزي الإيطالي، ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة له، حيث لم يحظي بفرصة المشاركة بشكل أساسي مما دفعه للرحيل على سبيل الإعارة لنادي دي جرافشاب الهولندي.





بعد انتهاء إعارته للفريق الهولندي، عاد مجددًا لفريق أودينيزي لكنه استمر بعيدا عن تشكيلة الفريق الأساسية ليقرر مغادرة إيطاليا والعودة لمصر وللقلعة البيضاء مجددًا موسم 2000 / 2001 واستمر معه حتي اعتزاله في 2007 / 2008.





خاض حازم إمام 208 مباراة خلال مشواره مع الزمالك بواقع (124 مباراة بالدوري الممتاز – 32 مباراة بالبطولات الإفريقية – 33 مباراة بالبطولات العربية – 15 مباراة بكأس مصر – 4 مباريات بكأس السوبر المصري)، سجل "الثعلب" 49 هدفًا بقميص الفريق الأبيض في مختلف البطولات.





توج حازم إمام بـ 12 بطولة خلال رحلته مع الزمالك: الدوري المصري (3 مرات) وبطولة كأس مصر (مرتين)، وكأس السوبر المصري (مرتين) وبطولة دوري أبطال أفريقيا (مرتين)، وكأس السوبر الأفريقي (مرة واحدة)، وكأس الأمير فيصل العربية (مرة واحدة) وكأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة).



