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تامر حسني يكشف حقيقة إحيائه حفل أونلاين في ظل أزمة "كورونا"

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
قام جمهور الفنان تامر حسني، بعمل هاشتاج تحت عنوان عايزين حفلة أونلاين لتامرحسني وذلك خلال الأيام الماضية،لرغبتهم في القضاء على الملل في الحظر بحفل غنائي لنجمهم المفضل.

ومن جانب الفنان تامر حسني، والذي أكد عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك على عدم رغبته في إقامة أي عمل فني خلال هذه الأزمة إلا في حال نفع مادي على المتضررين من الكورونا.

وكتب حسني،" لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online أنا شايف كل طلباتكم و بجد إنتوا واحشني اكتر، أولاً : بالنسبه لإستكمال تصوير فيلم ( مش أنا ) ،أنا وقفت تصوير الفيلم من اول يوم حسيت فيه بخطر على الناس و قبل الحظر و قبل إعلان الدوله عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصاً على سلامة الجميع، ثانياً : أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فتره بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش  هعمل  أي عمل فني و مش هغني إلا لو هيكون في  فايده مجتمعيه ماديه و معنويه، و حالياً في مفاوضات على حفله Online هيتخصص فيها منا جميعاً و من الرعاه الرسميين حصه كبيره من التبرعات للأسر المتضرره من وباء كورونا و الاسر محدودي  الدخل.

واختتم حسني، كلامه بالحديث  عن الأوبريت الغنائي "انت أقوى" ، والذي يضم نخبة من كبار نجوم مصر والوطن العربي، وهم محمد منير، صابر الرباعي، سميرة سعيد، كارول سماحة، وائل جسار.

 فقال،"أما عن الاوبريت العربي (أنت أقوى) تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنويه والإيجابيه و نشر الأمل من جديد ان العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا و جميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل و لهم كامل الإحترام  و التقدير و تشرفت بالعمل معاهم كلهم، إنتظروا الأوبريت العربي  (انت أقوى ) خلال أيام إن شاء الله ... و ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً"

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