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أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثالث على التوالي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

لليوم الثالث على التوالي تواصل أسعار الذهب التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من محاولة سعر المعدن الأصفر التعافي أمس، وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر  851.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 745  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 745 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   851.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,960  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

843 إلى 848

عيار 22 

773 إلى 777

عيار 21

738 إلى 742

عيار 18

633 إلى 636

عيار 14

492 إلى 495

عيار 12

422 إلى 424

الاونصة

26.231 إلى 26.373

الجنيه الذهب

5,904 إلى 5,936

الكيلو

843.429 إلى 844.000

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 851.5 جنيه        

 55.20 $

سعر الذهب عيار 22

 780.5 جنيه

 50.60 $

اسعار الذهب عيار 21

745 جنيه           

48.30 $

اسعار الذهب عيار 18

638.5 جنيه

41.40 $

سعر الذهب عيار 14

496.75 جنيه

32.20 $

سعر الذهب عيار 12

 425.75 جنيه

27.60 $

سعر الذهب عيار 9

319.25 جنيه

20.70 $

اسعار أوقية الذهب

26,231 جنيه

1,717 $

اسعار جنيه الذهب

5,960 جنيه

386.40 $

اسعار كيلو الذهب

851,500 جنيه

55,199 $


أسعار الذهب عالميًا:

انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليصل إلى 1731.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1768 دولاراً خلال الجلسة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1713.52 دولار للأوقية.



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