أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثالث على التوالي
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
843 إلى 848
|
عيار 22
|
773 إلى 777
|
عيار 21
|
738 إلى 742
|
عيار 18
|
633 إلى 636
|
عيار 14
|
492 إلى 495
|
عيار 12
|
422 إلى 424
|
الاونصة
|
26.231 إلى 26.373
|
الجنيه الذهب
|
5,904 إلى 5,936
|
الكيلو
|
843.429 إلى 844.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
851.5 جنيه
|
55.20 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
780.5 جنيه
|
50.60 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
745 جنيه
|
48.30 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
638.5 جنيه
|
41.40 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
496.75 جنيه
|
32.20 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
425.75 جنيه
|
27.60 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
319.25 جنيه
|
20.70 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,231 جنيه
|
1,717 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,960 جنيه
|
386.40 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
851,500 جنيه
|
55,199 $
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