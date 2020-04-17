أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثالث على التوالي

أسعار الذهب في مصر





لليوم الثالث على التوالي تواصل أسعار الذهب التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من محاولة سعر المعدن الأصفر التعافي أمس، وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 745 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 638.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 745 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 851.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,960 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 843 إلى 848 عيار 22 773 إلى 777 عيار 21 738 إلى 742 عيار 18 633 إلى 636 عيار 14 492 إلى 495 عيار 12 422 إلى 424 الاونصة 26.231 إلى 26.373 الجنيه الذهب 5,904 إلى 5,936 الكيلو 843.429 إلى 844.000 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 851.5 جنيه 55.20 $ سعر الذهب عيار 22 780.5 جنيه 50.60 $ اسعار الذهب عيار 21 745 جنيه 48.30 $ اسعار الذهب عيار 18 638.5 جنيه 41.40 $ سعر الذهب عيار 14 496.75 جنيه 32.20 $ سعر الذهب عيار 12 425.75 جنيه 27.60 $ سعر الذهب عيار 9 319.25 جنيه 20.70 $ اسعار أوقية الذهب 26,231 جنيه 1,717 $ اسعار جنيه الذهب 5,960 جنيه 386.40 $ اسعار كيلو الذهب 851,500 جنيه 55,199 $







أسعار الذهب عالميًا:





انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليصل إلى 1731.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1768 دولاراً خلال الجلسة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1713.52 دولار للأوقية.











