"الصحة العالمية" تشيد بمساهمة المملكة لمواجهة فيروس كورونا





أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الخميس، بمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ مالي قدره 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وكانت المملكة (التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا.





ويساعد هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.



