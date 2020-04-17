أسعار الدولار اليوم الجمعة 17-4-2020.. أسبوع الاستقرار للعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





استقرت العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لتظل أسعار الدولار كما هي في البنوك المصرية بأخر تعاملات الأسبوع مع بداية أجازة طويلة احتفالاً بأعياد القيامة وشم النسيم لتفتح أبوبها يوم الثلاثاء المقبل، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحفظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.









توقعات أسعار الدولار:





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وأشار إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:



