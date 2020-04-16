ننشر مواصفات وأسعار سيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة

تستعد كاديلاك لإطلاق سيارتها الجديدة كليًا إسكاليد 2021 في نهاية العام الجاري، وقد تسرب اليوم بعض مواصفات وسعر سيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة.









وبحسب التسريبات، سستبدأ أسعار كاديلاك إسكاليد الفئة القياسية من 76,195 دولار أي ما يعادل 286,000 ريال بزيادة تبلغ 3,750 ريال عن الموديل الحالي، بينما فئة سبورت من 85,595 دولار أي ما يعادل 321,000 ريال بدون أي إضافات.





أما بالنسبة لفئة بلاتينوم Luxury وبلاتينوم سبورت ستبدأ الأسعار من 101,745 دولار أي ما يعادل 382,000 ريال للدفع الخلفي، وعند إضافة خيار الدفع الرباعي ترتفع التكلفة بمقدار 3,000 دولار أي ما يعادل 11,200 ريال.



