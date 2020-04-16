Advertisements

ننشر مواصفات وأسعار سيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:58 م
كاديلاك إسكاليد 2021
كاديلاك إسكاليد 2021
تستعد كاديلاك لإطلاق سيارتها الجديدة كليًا إسكاليد 2021 في نهاية العام الجاري، وقد تسرب اليوم بعض مواصفات وسعر سيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة.


وبحسب التسريبات، سستبدأ أسعار كاديلاك إسكاليد الفئة القياسية من 76,195 دولار أي ما يعادل 286,000 ريال بزيادة تبلغ 3,750 ريال عن الموديل الحالي، بينما فئة سبورت من 85,595 دولار أي ما يعادل 321,000 ريال بدون أي إضافات.

أما بالنسبة لفئة بلاتينوم Luxury وبلاتينوم سبورت ستبدأ الأسعار من 101,745 دولار أي ما يعادل 382,000 ريال للدفع الخلفي، وعند إضافة خيار الدفع الرباعي ترتفع التكلفة بمقدار 3,000 دولار أي ما يعادل 11,200 ريال.

يُذكر أن كاديلاك كشفت عن إسكاليد منذ شهرين وستحصل على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن.متر، مع محرك تيربو ديزل اختياري سعة 3 لتر بقوة 277 حصان وعزم دوران 623 نيوتن.متر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 كاديلاك اسكاليد 2021 كاديلاك عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات السيارات اسكاليد 2021 اسكاليد اسعار كاديلاك اسكاليد 2021 اخبار السيارات

أخبار تهمك

محمد صلاح: وجود فتحي فى المنتخب أثر على هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير صالح جمعة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 22 ساعة

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

والد نيمار يصدم برشلونة ويقهر ميسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 12 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس البرلمان: تعديل قانون الطوارئ لمنح السيسي هذه الصلاحيات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مواصفات وأسعار السيارات الصينية التي دخلت مصر هذا العام

رسميا.. كاديلاك تكشف عن أسعار سيارتها "XT6" موديل 2020 الجديدة كلياً

فورد تعلن عن قوة سيارتها الجديدة "موستنج شيلبي GT500 2020"

ننشر أسعار ومواصفات سيارة كيا "سيلتوس 2020" الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

11:26 م

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"