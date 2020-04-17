ضائقة وأزمة نفسية.. التفاصيل الكاملة في انتحار مدرس بداخل شقته بمنشأة القناطر

بداية القصة



ضائقة مالية.. كانت نتيجتها دخول مدرس طريق الاكتئاب وأزمة نفسية، حتى وصل للنهاية عندما أدرك أنه لا فائدة من حياته، واستل "آلة حادة" وقام بقطع شريانه حتى يتخلص من حياته، وعُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر، لتباشر النيابة العامة، بأكتوبر التحقيق.وأمرت النيابة العامة، التصريح بدفن جثة المدرس المنتحر.واتخذت النيابة عده قرارات، في وقت سابق، بالاستماع لأقوال أسرة المنتحر، فيما طلبت انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المدرس، وطلبت التحريات حول الواقعة.بداية الواقعة، عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزةعلى جثة مدرس داخل شقته بمركز منشأة القناطر، بقطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مدرس داخل شقته بنطاق المركز.اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وأعدت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة منشأة القناطر وكرداسة، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة "و.د"، مدرس، وتبين وجود قطع بأحد أعضائه.معاينة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، بينت سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة وسرقة محتويات الشقة.وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقاتوفي وقت سابق، أقدم شاب على الانتحار، تاركا لأهله رسالة تقول: "مش قادر أعيش في الدنيا.. سامحوني"، وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار الشاب، فيما صرحت بدفنه.وكشفت التحقيقات، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وهذا الذي أكده أسرة المتوفي، أنه منذ الفترة الأخيرة وأحواله النفسية غير مستقره، حيث حاولنا وضعه في إحدى المصحات، ولكننا فشلنا.وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا أفاد بقيام شاب بالقفز من أعلى كوبري الجامعة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم إنتشال الجثة وتبين أنها جثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمره، وتم التعرف على هويته.وشرحت التحريات التى اجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، وحاصل على دبلوم، وقام بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الجامعة تاركا لأهله رسالة "سامحوني".كما تبين من التحريات ومناقشة أهلية المتوفى أنه يمر بحالة نفسية سيئة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق