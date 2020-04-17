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محمد صلاح: وجود فتحي فى المنتخب أثر على هذا اللاعب
الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:05 ص
محمد جمال
أكد محمد صلاح مدرب فريق الزمالك السابق أن وجود أحمد فتحي في الأهلي عطل كتير من ظهور محمد هاني أساسي مع المنتخب المصري.
وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد هاني يمتلك مميزات تجعله الظهير الأيمن الأساسي للفراعنة خلال الفترات القادمة وإستمرار أحمد فتحي بالأهلي كان سيغطي تماما على تألق هاني .
وأكمل أن هاني سيقدم آداء مميز مع الأهلي خلال الأيام القادمة وسيحجز مكان أساسي مع حسام البدري في المنتخب المصري .