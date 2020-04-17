أرملة الشهيد المنسي: مستنيين نشوف مسلسل "الاختيار" بفارغ الصبر

أكدت منار سليم أرملة الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، أنها وعائلة الشهيد ينتظرون عرض مسلسل "الاختيار" المرتقب في رمضان بفارغ الصبر

وأكدت خلال تصريحات إعلامية أنها تفتخر بالأعمال الدرامية والسينمائية التي تجسد سيرة الشهداء.





وعلقت على غضب الجماعة الإرهابية من المسلسل مؤكدة إن الإخوان لن يتوقف عن مواصلة أعمالها العدائية والإجرامية وترويج الشائعات ضد مصر.

وشددت من جانبها على أن مسيرة الشهداءتقف للإخوان بالمرصاد ولن يكون لهم عيش في البلد، بحسب قولها.



