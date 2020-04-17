صلاح: أحمد فتحي خسر جماهير الأهلي

وقال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن أحمد فتحي خسر كتير عقب إتخاذ قراره بالرحيل عن الأهلي نهاية هذا الموسم .







وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعب الأهلي خسر جميع جماهير القلعة الحمراء بعد هذا القرار وخروجه بهذا الشكل من النادي الذي حقق معه الكثير من البطولات والألقاب مشيراً إلى أن جماهير الأهلي لن تنسى هذه الواقعة تماماً خاصة وأنه كان كابتن الفريق في الفترة الاخيرة.