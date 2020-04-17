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الليلة.. سعد رمضان ضيف "سوا بالبيت" عبر روتانا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

يحل الفنان سعد رمضان، ضيفًا عبر البث المباشر لصفحات قناة روتانا عبر "فيسبوك" من خلال فقرة "سوا بالبيت" وذلك ضمن مبادرة من روتانا لتحدي الملل خلال فترة الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر، وفي خطوة لافتة وطريفة جداً، أعاد الفنان الشاب سعد رمضان غناء أغنيته الرومانسية "شو محسودين" أثناء وجوده في منزله خلال الحجر المنزلي، ولكن هذه المرّة بكلمات جديدة كتبها له صديقه أمجد ديب الذي اشتهر أخيراً بغناء أغنية "سكّر محلي" بكلمات جديدة وخاصة بالوضع الإقتصادي السيئ في لبنان.

ولاقى العمل تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محقّقًا نسبة مشاهدة عالية جدًا تخطت الـ 354 ألف.

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