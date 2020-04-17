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مرتضى منصور يتهم "الفيفا" بالرشوة في أزمة النقاز

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:11 ص
النقاز
النقاز
رامي بشاي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اخر التطورات الخاصة بالتونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق والذي قام بفسخ تعاقده مع الأبيض بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: النقاز ليس له أي مستحقات داخل النادي، وحصل عليها كاملة قبل رحيله.

وأضاف: وقفنا بجانب اللاعب ودفعنا له 950 ألف جنيه لوكيله السابق نبيل أبو زيد، لكي لا يتم إيقافه، وتم خصمها من مستحقاته وهو يعلم ذلك".

وأوضح: " اللاعب يتبقى في عقده موسم واحد فقط متبقي، وعقده بـ400 ألف دولار، كيف يتم الحكم لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ مليون و88 ألف دولار هل هذا قانوني".

وشدد: " ماذا قام اللاعب في الاتحاد الدولي لكي يحصل على هذا الحكم، هل قدم رشوة، هو أمر وارد، رئيس الاتحاد الدولي السابق، جوزيف بلاتر أثبت أنه مرتشي، هذه الأمور متواجدة في فيفا".

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