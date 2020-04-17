أرسنال يقترب من صفقته الأولى

أقترب نادي أرسنال الإنجليزي من حسم أولي صفقات الموسم الجديد، خلال فترة الإنتقالات المقبلة، بعدما دخل في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي أرسنال اتفق مع الفرنسي لايفن كورزاوا الظهير الأي سر لفريق باريس سان جيرمان لضمه لمدة 5 أعوام، على الرغم من توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن "كورزاوا" كان على ضمن الصفقات المستهدفة لنادي أرسنال خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن الصفقة لم تتم، قبل أن يعود النادي اللندني للتفاوض مع اللاعب مجددًا خلال الفترة الحالية وبات قريبًا من إعلان التعاقد معه بشكل رسمي ليكون الصفقة الأولي له بالموسم المقبل.