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الدحيل القطري يفاوض يوسف بلايلي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:17 ص
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
علاء خليف
دخل الجزائري يوسف بلايلي، نجم فريق الأهلي السعودي، دائرة إهتمام نادي الدحيل القطري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكر موقع النهار الجزائري، أن النادي القطري، فتح باب المفاوضات مع يوسف بلايلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.


وكان يوسف بلايلي أعلن رفض عودته للترجي التونسي ورغبته في الاستمرار مع النادي السعودي.


يذكر أن البلايلي، شارك مع أهلي جدة في 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 3 أخري.

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