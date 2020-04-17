الدحيل القطري يفاوض يوسف بلايلي

دخل الجزائري يوسف بلايلي، نجم فريق الأهلي السعودي، دائرة إهتمام نادي الدحيل القطري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع النهار الجزائري، أن النادي القطري، فتح باب المفاوضات مع يوسف بلايلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.





وكان يوسف بلايلي أعلن رفض عودته للترجي التونسي ورغبته في الاستمرار مع النادي السعودي.