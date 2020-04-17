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الصراع يشتد بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ على ضم أوباميكانو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:19 ص
ارشيفية
ارشيفية
علي خلاف

اشتد الصراع الكروي بين نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره بايرن ميونيخ الألماني من أجل ضم المدافع دايوت أوباميكانو، نجم لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


صراع ريال مدريد وبايرن ميونخ

وتحدثت تقارير صحفية ألمانية عن ارتفاع المنافسة بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني لضم أوباميكانو، نظرًا لمستواه الرائع الذي ظهر به خلال الموسم الحالي، ورغبته في الرحيل عن لايزبيج على الرغم من وجود أزمة اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، لهذا يضغط أوبا على مسؤولي الفريق الألماني من أجل التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن قيمة شرطه الجزائي في عقد المدافع دايوت أوباميكانو، نجم لايبزيج، ستنخفض في الصيف المقبل من 100 إلى 60 مليون يورو.


وتابعت الصحيفة الألمانية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني تفكر في تقديم هذه القيمة للاستعانة بخدمات أوباميكانو بعد مراقبته لفترة كبيرة، ولكن ربما ينخفض السعر في ظل وجود أزمة فيروس كوفيد 19.


جدير بالذكر أن أوباميكانو في حالة ضمه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، سينضم إلى قائمة اللاعبين الفرنسيين في قائمة المرينجي بجانب ميندي وبنزيما وفاران، من أجل تدعيم خط دفاع ريال مدريد ويكون بديلا قويا لسيرجيو راموس ومثله الأعلى فاران.

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