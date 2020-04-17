نسرين طافش تشارك الجمهور يومياتها









وعلق الجمهور قائلاً: "إحنا بنعمل فعاليات للسوبر ماركت في البيت"، كما كتب آخر: "قلب قلبي" وثالث: "بتجنني بكل حالاتك".



ولم تكن هذه التجربة الأولى لطافش عبر تطبيق تيك توك، فقامت بعمل الكثير من الفيديوهات، فمنها فيديو كانت تتقمص فيه شخصية الإعلامية رضوى الشربينى، وهي تحذر البنات من الرجوع للإكس، بسبب الفترة التي نمر بها وهي "الكرونا" ، وكانت تقول "أوعي الكورونا تعملي أن بلوك أو ترجعي للإكس بتاعك اللى كان مطلع عينك، علشان يا حبيبتي، الكورونا يوم اتنين تلاتة شهرين تلاتة سنة وأن شاء الله ماشية، بس يا حبيبة قلبي ده لو رجعتيه تانى هنمشيه ازاي .. مش هتعرفى تمشيه، أوعى الكورونا تخليكى ترجعى للى عذبك فى يوم من الأيام لأنها هتبقى مصيبة".

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كشفت خلالها يومياتها في كل يوم من أيام الأسبوع بطريقة كوميدية.وعلقت على الفيديو قائلة: "فعاليات الحجر المنزلي مستمرة، خليك في البيت"، فيما حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات.