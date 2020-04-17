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أمير كرارة يكشف عن مفاجأة في مسلسل "الاختيار" عن قصة الشهيد المنسي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
حامد محمود

كشف النجم أمير كرارة، عن مفاجآت مرتقبة في مسلسل "الاختيار" عن قصة الشهيد أحمد المنسي والذي يلعب بطولته في سباق دراما رمضان المرتقب.

وأوضح في لقاء بقناة "dmc" الفضائية، أنه استمر لمدة شهرين يجلس يوميًا مع عدد من رجال القوات المسلحة من أصدقاء الشهيد المنسي إضافة إلى زوجة الشهيد، للوقوف على تفاصيل حياته.

ولفت الانتباه إلى أنه تفاجأ أن نصف الأشياء التي كان يفعلها الشهيد يفعلها هو شخصيًا في حياته، مضيفًا: "لدرجة إن كل أصحاب الشهيد لما كانوا بيقعدوا معايا بيقولوا لي إحنا حاسين إننا قاعدين منى المنسي".

وأشار إلى أن الضباط أصدقاء الشهيد، جاءوا بسبورة ضخمة في أول جلسة معهم مدون فيها تفاصيل مسيرتهم في خدمة الوطن من أول يوم قدموا فيه أوراقهم للكلية الحربية حتى خدمتهم في سيناء.


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