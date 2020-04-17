هل الحامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. استشاري يُجيب

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية: إن السيدة الحامل مثلها مثل أي سيدة من حيث فرص الإصابة بكورونا، وعليها اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية.





وأكد "الشيتاني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد أي بحث يثبت أن السيدة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن أكثر من 60% من الحوامل يضعون في القطاع الخاص، وأنه يوجد في مصر أكثر من 2 مليون و300 ألف سيدة حامل.





وشدد على أنه أنه يجب غسيل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، معلقًا: "متفتكروش إن الكحول أفضل من الماء والصابون"





وأوضح أن الأبحاث العالمية لم تكتشف وجود فيروس كورونا في لبن السيدة التي تلد، أو في سائل السيدة الحامل.



