بسبب فتوى.. هجوم ناري من داعية على يوسف زيدان (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، على فتوى يوسف زيدان بالإفطار بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلًا: " كان عليه أن يعود إلى علماء الدين قبل الافتاء في الدين بدون علم"، خاصة أن مصر تتميز بوجود الأزهر الشريف الذي جمع أبناء المسلمين في كل الأرض، ونشر علماء في كل أنحاء العالم لنشر الإسلام والدين.





وتابع "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الصيام فرض على القادر، وليس هناك إكراه للشخص المريض على الصيام، لافتًا إلى أن الصوم يصل بصاحبه إلى تقوى الله.





ولفت إلى أننا في موقف يستوجب التعاطف والتكاتف حتى نمر من هذه المرحلة، وأي كلام يخرج إجماع المسلمين بوجوب الصيام، لا يصح أن يُقال، لافتَا إلى أن هذا الموقف يتطلب التضرع والتقرب إلى الله عز وجل من خلال الصلاة والصوم والدعاء.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن موانع الصيام محددة في الكتاب والسنة، وانتشار الوباء ليس من أسباب الإفطار، معقبًا: "أي كلام يخالف إجماع المسلمين والأزهر والافتاء أمر لا يصح أن يكون مقبولًا".



