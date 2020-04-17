نجم ريال مدريد مهدد بالحبس بسبب فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام صربية أن الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني سيدلي بشهادته أمام النيابة العامة في بلجراد عاصمة صربيا بعد ضبط الشرطة الصربية له متلبساً بانتهاك الحجر الصحي المنزلي الذي كان يتعين عليه قضائه بعد عودته إلى بلاده قادماً من إسبانيا.





وأفادت إذاعة بينك المحلية بأن الشرطة طلبت من النيابة في التاسع عشر من الشهر الماضي إدانة نجم الملكي بسبب خرقه الحجر الصحي المنزلي الذي يلزم به جميع المواطنين الصرب العائدين من خارج البلاد وتحديداً من المناطق ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الإذاعة الصربية أن يوفيتش كان قد ادعى أنها كان قد توجه إلى الصيدلية متحججا بأنه لم يكن على دراية بلوائح الحجر الصحي وظن أنه يمكنه الخروج مرة يومياً لشراء الحاجات الأساسية.



وأشارت الإذاعة الصربية إلى أن نيكولا نجم أسكولي الإيطالي والذي يتواجد بنفس الموقف، حيث يواجه اللاعبان عقوبة تتراوح بين غرامة مالية بألف و275 يورو والسجن ثلاث سنوات.