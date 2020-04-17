وفاة كاتب شهير بفيروس "كورونا"





رحل الكاتب التشيلي الأكثر مبيعا لويس سيبولفيدا، بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 عن عمر يناهز 70 عامًاا بعد أن أمضى 6 أسابيع في المستشفى بعد ظهور أعراض المرض عليه، عقب عودته من البرتغال.