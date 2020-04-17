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صفقات منتظرة لبيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:03 ص
بيراميدز
بيراميدز
عبد القادر عرابي







تدرس إدارة نادي بيراميدز ملف تدعيمات الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل توقف النشاط الكروي في مصر بسبب كارثة كورونا.



ويسعى بيراميدز لاستمرار سياسة الصفقات النارية، لمواصلة تقوية الفريق، والسعى أكثر لمزاحمة الأهلي والزمالك في الحصول على الألقاب المحلية والأفريقية.




وأبرمت الإدارة صفقتين رسميتين حتى الآن من النادي الأهلي، وهما حارس المرمى شريف إكرامي، والظهير الأيمن أحمد فتحي، في صفقتي انتقال حر، حيث ينتهي عقديهما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.



كما ينتظر النادي عودة جناحه البرازيلي " كينو " المعار لنادي الجزيرة الإماراتي، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.




وربطت عدة تقارير صحفية، دخول بيراميدز في مفاوضات رسمية مع أحمد حجازي، قلب دفاع منتخب مصر ونادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.




وفي حال فشل التعاقد مع حجازي، قد يتجه الفريق لهدفاً آخر، وهو المدافع عمرو طارق، المحترف في صفوف " نيو يورك ريد بولز " الأمريكي.






على صعيد التدعيمات الهجومية، قد يتجه بيراميدز لضم جناح نادي المقاولون العرب " طاهر محمد طاهر " في الصيف المقبل.




وتبحث إدارة النادي ضم مهاجم أجنبي، ليقود خط هجوم الفريق رفقة جون أنطوي ودودو الجباس في الموسم القادم.

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