خبير بألمانيا يكشف معلومات جديدة حول انتشار "كورونا"

قال الدكتور غازي قاسم، خبير جراحة بألمانيا، إن هناك دراسة حديثة صدرت في ألمانيا أثبتت بأن فيروس كورونا لا يعيش على الأسطح سواء معدنية أو على الأرض وخلافه.





وتابع "قاسم"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، عبر تطبيق "سكايب"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الفيروس ينتقل من خلال التلامس المباشر فقط، وهذا شيء مبشر للغاية حول السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الفيروس انتشر في إيطاليا بصورة أكبر عن ألمانيا نظرًا للعادات الخاصة بالإيطاليين المعتمدة على التقبيل عند التحية وخلافه، بينما التحية في ألمانيا مقتصرة على الكلام.





ولفت إلى أنه لا توجد أي دلائل تشير إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت بأن الفيروس يعيش في درجة حرارة فوق الـ50 درجة، معقبًا:" السعودية دولة حارة ومنتشر فيها الفيروس... وكذلك السودان".





أحدس مستجدات انتشار الفيروس في مصر