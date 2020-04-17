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نادية الجندي: مشهد الأكشن مع السقا عمل انقلاب على السوشيال ميديا.. وتعليقات الجمهور أعجبتني

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

كشفت النجمة نادية الجندى أنها تلقت العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور بعد طرح برومو مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

وقالت خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إن ظهورها مع أحمد السقا، في مشهد أكشن أحدث انقلابًا عبر السوشيال ميديا، موضحة أن رد فعل الجمهور كان جيدًا وذلك لأن الناس لم يكن يتوقع أن تجتمع هي ونبيلة عبيد في عمل واحد".

وأعربت عن سعادتها بكل الاتصالات التي جاءت لها من اصدقائها معبرين عن إعجابهم بفيديو البرومو الخاص للمسلسل.

يجمع مسلسل "سكر زيادة" النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، وقام بكتابة السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، آبرزهم النجم أحمد السقا.

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