كيكي سيتيين: كنت قريب من الدوري المصري قبل أيام من تدريب برشلونة

كشف كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن حقيقة مفاوضاته مع أحد الأندية المصرية واقترابه من التدريب في الدوري المصري وبالأخص فريق برشلونة خلفاً للفرنسي سباستيان ديسابر قبل أيام من تدريب البارسا.



وقال كيكي في تصريحات صحفية: كنت على وشك التدريب في الدوري المصري قبل أيام من تولى الإدارة الفنية لبرشلونة.

يذكر أن كيكي سيتيين تحمل المسئولية الفني لفريق برشلونة في 13 يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه بسبب هبوط مستوى الفريق وتراجع المستوى على المستوى المحلي والقاري.