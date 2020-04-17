Advertisements

كيكي سيتيين: كنت قريب من الدوري المصري قبل أيام من تدريب برشلونة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن حقيقة مفاوضاته مع أحد الأندية المصرية واقترابه من التدريب في الدوري المصري وبالأخص فريق برشلونة خلفاً للفرنسي سباستيان ديسابر قبل أيام من تدريب البارسا.

وقال كيكي في تصريحات صحفية: كنت على وشك التدريب في الدوري المصري قبل أيام من تولى الإدارة الفنية لبرشلونة.

يذكر أن كيكي سيتيين تحمل المسئولية الفني لفريق برشلونة في 13 يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه بسبب هبوط مستوى الفريق وتراجع المستوى على المستوى المحلي والقاري.

أخبار تهمك

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح: أحمد فتحي خسر جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 3 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير بألمانيا يكشف معلومات جديدة حول انتشار "كورونا"

منذ أقل من ساعة

"أمطار وانخفاض في درجات الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ ساعة و نصف

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ ساعة و 23 دقيقة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

خبير بألمانيا يكشف معلومات جديدة حول انتشار "كورونا"

01:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"