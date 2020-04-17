جيرارد يشيد بصلاح ورفاقه فى ليفربول







أشاد الاسطورة الإنجليزية ستيفين جيرارد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وزملائه في الفريق ووصفهم بأنهم يمتلكون عقلية الوحوش.





واختار الاسطورة الإنجليزية مواطنه مايكل اون وتوريس كأفضل مهاجمين لعب معهم في الفريق متجاهلآ المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز حيث قال:" أعتقد أن واحدا من مايكل أوين وفيرناندو توريس هو أفضل المهاجمين في مشواري كله مع ليفربول، لعبت مع أوين حينما كنت صغيرا بعض الشيء، وترعرعنا سويًا، أوين كان يريحني من عناء كبير، لم أكن أفكر كثيرا في مكان إرسال الكرة له، أو ما إذا كانت مباشرة أم مقوسة أما توريس امتلكت علاقة كبيرة في الملعب معه كنت قد كبرت بعض الشيء، ولعبت دورا أكبر كلاعب رقم 10".









وأضاف جيرارد:"‏لم اختار سواريز لانه عندما أتى سواريز الي صفوف نادي ليفربول كنت العب في مركز الرقم 6 في عمق الملعب لكن عندما كنت العب مع اوين كنت صغير في السن و العب كلاعب رقم 10 كنت اقرأ افكاره دون النظر لتحركاته، الأمر نفسه مع توريس".



