Advertisements

بسبب فيروس "كورونا".. تأجيل موعد إقامة مهرجان موسكو السينمائي الدولي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
أ
فاد المكتب الصحفي لمهرجان موسكو السينمائي 15 أبريل بتأجيل موعد إقامة المهرجان الدولي الـ42 من أبريل الجاري إلى مطلع أكتوبر المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في روسيا والعالم.

وكان يخطط سابقا لإقامة المهرجان في الفترة ما بين 22 و29 أبريل الجاري. بينما أعلن المكتب الصحفي أن المهرجان سيقام في 1 – 8 أكتوبر المقبل وذلك حسبما أقره الاتحاد الدولي لمنتجي السينما الذي تولى تسيير الأمور الخاصة بالدعاية والاعتماد في مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

وأعلن المكتب الصحفي للمهرجان كذلك أن الطلبات بالمشاركة فيه سيتم إقرارها قبل 15 سبتمبر المقبل.

أخبار تهمك

صلاح: أحمد فتحي خسر جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خبير بألمانيا يكشف معلومات جديدة حول انتشار "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار وانخفاض في درجات الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ ساعة و نصف

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

خبير بألمانيا يكشف معلومات جديدة حول انتشار "كورونا"

01:38 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"