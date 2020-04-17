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النقاز يلجأ مجددأ لـ"الفيفا" بسبب إتهامه بالرشوة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:51 ص
النقاز
النقاز
الفجر الرياضي
أعلن التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، إعتزامه تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتهم فيها نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور بسبه في القنوات الفضائية واتهامه بالرشوة بالإضافة الى حديث الأخير عن تواطؤ من قبل الـ"فيفا" لصالح النقاز.


ونشر "النقاز" من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلاً : تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا وغرفة فض المنازعات وبذلك سيتم تقديم شكوى في الغرض الى لجنة الأخلاقيات للنضر في كل هذه التصريحات و الاتهامات .


يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، اتهم حمدي النقاز عبر قناة القلعة البيضاء أنه قد تلاعب في قضيته الموجودة في "فيفا" من أجل الحصول على تعويض، مع سلسلة من الهجوم المتواصل عليه بسبب هروبه من نادي الزمالك.


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