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نبيلة عبيد: لهذا السبب شاركت نادية الجندي"سكر زيادة".. وهذه الأمور تجعلني متخوفة من العرض

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشفت الفنانة نبيلة عبيد، أن دورها في مسلسل "سكر زيادة" مع النجمة نادية الجندي، مختلف تمامًا عما قدمته في تاريخها الفني وهذا السبب  الذي جذبها للمشاركة في العمل بعد عرضه عليها.


وأكدت خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائيه "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر أن مشاركتها النجمة نادية الجندى، جعلها تتحمس اكثر للمسلسل لأن الجمهور كان ينتظر ذلك وباقي فريق العمل أيضا.

وأشارت إلى أن المخرج وائل عبد العزيز، كان له هدف أن يقدم الكوميدي خلال المسلسل وأيضا يقدم رسالة هادفة للجمهور.

وقالت إنها متخوفة بعض الشئ وذلك لعدة أسباب ضمنها الموضوع المختلف الذي سيتم عرضه وأيضا من التوقيت والحالة المتوجد بها العالم بسبب أزمة  فيروس "كورونا"

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