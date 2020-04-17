في عيد ميلاد رامي وحيد.. تعرف على محطات رحلته الفنية





يحتفل اليوم الوسط الفني بعيد ميلاد الفنان رامي وحيد، الذي ينتمي لعائلة فنية وورث حبه للفن من والده الفنان الراحل سمير وحيد.





وبدأ وحيد رحلته الفنية من خلال مشاركته مع الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم "الجراج"، ثم قدم العديد من الأعمال الفنية وجسدها بتمكن.



ويعرض 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياته.



1- ولد في مدينة القاهرة يوم 17 ابريل عام 1957، من مواليد برج الحمل.



2- قدم العديد من الأفلام منها كارت ميموري، الفيل في المنديل، عمر وسلمى، ميدو مشاكل، حلم العمر، حفلة منتصف الليل، بحبك وأنا كمان، أسد سيناء، قلب جرئ.



3- شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية منها شارع عبد العزيز، شمس الأنصاري، أيام الرعب والحب، الأب الروحي، الطوفان، جنون الشهرة، مسألة كرامة، أزمة نسب، وعد ومش مكتوب، سلسال الدم.



4 - عمل في بعض الأعمال المسرحية منها مسرحية "ولاد اللذينة".



5- كان لاعب سابق في فريق نادي الأهلي بقطاع الناشئين.















