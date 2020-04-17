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حقيقة إصابة إحدى ممرضات أطقم التمريض في ماسبيرو بـ'كورونا'

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:08 ص
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
كشفت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، تفاصيل ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن إصابة إحدى العاملات بأطقم تمريض الرعاية الطبية بالهيئة.

وقالت الرعاية في بيان لها، منذ قليل، إن آخر حضور للمذكورة للرعاية، كان الثلاثاء قبل الماضي ٧ أبريل، ولم يكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي كانت تحضر يومي الإثنين والثلاثاء؛ نظرًا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات، كإجراء احترازي منذ شهر.

وأضافت الرعاية الطبية في بيانها، أن المذكورة أجرت بعض الفحوصات أول أمس الأربعاء، وهي خارج الرعاية الطبية، وتم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصي لها، وقد تبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

وأكدت الرعاية متابعتها الدقيقة للمخالطين لها في فترة تواجدها، علمًا بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين، آخرهما الإثنين المقبل، ويتم فورًا التعامل مع أية حالة مشتبهة، وذلك بتطهير الرعاية الطبية العديد من المرات، وتحديد المخالطين، وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين،وذلك كإجراء احترازي، حرصًا على سلامتهم، مع المتابعة وتتواصل الرعاية مع الجهات المعنية بهذا الشأن


وشددت الرعاية على حرص الهيئة الوطنية للإعلام على صحة وسلامة العاملين بها، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى، متمنية للمريضة الشفاء، والسلامة للجميع.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

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