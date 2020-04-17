تشامبرلين يكشف سبب مغادرته لأرسنال





وأشار تشامبرلين في تصريحات موقع "JustArsenal": "لن إقول أنني أردت أن أترك آرسنال، لأنني لا أعتقد أن الفريق لا يمكنه الفوز".





وأضاف: "لم أكن قادرً على اللعب في آرسنال، أردت خوض تجربة جديدة، وفي ليفربول شعرت أن الوضع سيكون مختلفًا تمامًا".