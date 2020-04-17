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تشامبرلين يكشف سبب مغادرته لأرسنال
الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:18 ص
محمد الدمتناوي
كشف الدولي الإنجليزي أليكس أوكسلاد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول، عن سبب مغادرته أرسنال في صيف 2017.
وكان تشامبرلين قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف عام ٢٠١٧ قادمًا من فريق أرسنال.
وأشار تشامبرلين في تصريحات موقع "JustArsenal": "لن إقول أنني أردت أن أترك آرسنال، لأنني لا أعتقد أن الفريق لا يمكنه الفوز".
وأضاف: "لم أكن قادرً على اللعب في آرسنال، أردت خوض تجربة جديدة، وفي ليفربول شعرت أن الوضع سيكون مختلفًا تمامًا".
وأتم: "لم أكن أعتقد أنني سأكون قادرا على اللعب حيث أردت اللعب وهذا كل شيء، عندما قررت المغادرة، كان أصعب قرار اتخذته على الإطلاق".