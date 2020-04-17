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الاتحاد الإسباني يحدد الفرق السبعة المتأهلة للبطولات الأوروبية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:20 ص
الاتحاد الإسباني
الاتحاد الإسباني
محمد الدمتناوي


أوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن ثقته من عودة واستئناف النشاط الرياضي ومنافسات الليجا المتوقفة حاليا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد covid 1‪9‪


وبحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية، أنه إذا لم يتم استكمال المسابقة فقد أعد الاتحاد الأسباني عددا من المعايير يتم على أساسها تحديد الفرق المتأهبة للبطولات الأوروبية.


وأنه سيرسل للإتحاد الأوروبي قائمة بالأندية المتأهلة السبعة إلى البطولات الأوروبية في حال الإلغاء بسبب الفيروس المنتشر.


حيث يتصدر نادي برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني ومن ثم يليه ريال مدريد ثم إشبيلية فريال سوسيداد رابعاً ليتأهلوا لبطولة دوري أبطال أوروبا.


أما بالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي فيتأهل كل من أتليتك بيلباو بجانب كل من خيتافي وأتلتيكو مدريد.


ومن جانب الاتحاد الأوروبي فأصر الاتحاد على ألا يكون التقدم بأسماء الفرق المتأهلة إلا في حالة عدم القدرة على استئناف البطولة، فمن المرجح أن يتغير ترتيب الليجا.


فالاتحاد الإسباني يسعى في حالة عدم القدرة على لعب نهائي الكأس واستئناف بطولة الدوري فسيتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى دوري الأبطال والخامس والسادس إلى اليورباليج بجانب متأهل من نهائي الكأس.

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