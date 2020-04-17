الاتحاد الإسباني يحدد الفرق السبعة المتأهلة للبطولات الأوروبية





أما بالنسبة لبطولة الدوري الأوروبي فيتأهل كل من أتليتك بيلباو بجانب كل من خيتافي وأتلتيكو مدريد.





ومن جانب الاتحاد الأوروبي فأصر الاتحاد على ألا يكون التقدم بأسماء الفرق المتأهلة إلا في حالة عدم القدرة على استئناف البطولة، فمن المرجح أن يتغير ترتيب الليجا.