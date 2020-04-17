أبرز التعاقدات المنتظرة للإسماعيلي في فترة الإنتقالات الصيفية













يبحث مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالتنسيق مع مشرفي جهاز كرة القدم بالنادي، أهم التعاقدات المتتظرة، لتدعيم الفريق الأول في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.









ويطمح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة " إبراهيم عثمان " إعادة النادي لمكانته المعهودة، كثالث أقطاب كرة القدم المصرية مع الأهلي والزمالك.











وعلى صعيد تدعيمات الفريق الأول، ربطت عدة تقارير صحفية، بين الإسماعيلي وظهير أيسر النادي الأهلي محمود وحيد، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وفي ظل محاولات الأهلي للتعاقد مع قائد الفريق باهر المحمدي، قد تستغل إدارة الدراويش ذلك، بضم عدة لاعبين من الأهلي كصفقات تبادلية بنظام البيع أو الإعارة، وقد تنحصر الأسماء بين باسم علي وعمار حمدي ومحمود الجزار، نجوم الفريق الأحمر المعارين.