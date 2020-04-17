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طريقان أمام برشلونة لعودة نيمار في الميركاتو الصيفي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:47 ص
نيمار
نيمار
علي خلاف


تخطط إدارة برشلونة الإسباني بشكل جدي في التعاقد مع لاعب البارسا السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


برشلونة يبحث طرق عودة نيمار دا سيلفا

وكانت إدارة برشلونة الإسباني قد حاولت ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن كل محاولات البارسا بات بالفشل في ظل تمسك مسؤولي نادي العاصمة الفرنسي بالحصول على نحو 300 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.


وضم باريس سان جيرمان نيمار من برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد نحو 5 سنوات للموهوب البرازيلي في صفوف البارسا شكّل خلالها مع الثنائي القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، خط هجوم مرعب للفريق الإسباني.


طريقان لعودة نيمار دا سيلفا لبرشلونة

وذكر موقع « le10sport» الفرنسي الشهير، أن إدراة برشلونة الإسباني وضعت طريقان طريقين لا ثالث لهما، عليها السير في أحدهما إذا كانت ترغب في ضم استعادة نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


الطريق الأول لحسم صفقة نيمار.. ممثل في شرائه مباشرة من قبل برشلونة مقابل 180 مليون يورو، وهو المبلغ الأخير الذي لم يتنازل باريس سان جيرمان، بأقل منه لبيع اللاعب، ولكن الجديد أن باريس سان جيرمان لن يمانع في دفع هذا المقابل من جانب برشلونة على أقساط.


الطريق الثاني لحسم صفقة نيمار.. هو أن يحصل باريس سان جيرمان على المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بالإضافة إلى 60 مليون يورو على الأقل.

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