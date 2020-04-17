سميرة سعيد تنتهي من تسجيل تتر "لما كنا صغيرين" المرتقب في سباق رمضان 2020









والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين وتوزيع نادر حمدي



‏‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامه و إخراج محمد علي.









انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنيه تتر مسلسل "لما كنّا صغيرين" الذي سيعرض قريبا في السباق الرمضاني علي قناة " الحياة".