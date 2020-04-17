Advertisements

سميرة سعيد تنتهي من تسجيل تتر "لما كنا صغيرين" المرتقب في سباق رمضان 2020

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنيه تتر مسلسل "لما كنّا صغيرين" الذي سيعرض قريبا في السباق الرمضاني علي قناة " الحياة".

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين وتوزيع  نادر حمدي

‏‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسي، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامه و إخراج محمد علي.



أخبار تهمك

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 15 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. أستاذ بهارفارد: فيروس كورونا شرس

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتورة عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير بألمانيا يكشف معلومات جديدة حول انتشار "كورونا"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير: الأهلي "هايتجنن" على أحمد حجازي.. وسيضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

"أمطار وانخفاض في درجات الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يعرض صورا لـ"دومة" من داخل السجن

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:37 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

01:03 ص

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"