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الأهلي يسعى للتخلص من نجمه المعار

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:59 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبدالمحسن
أفادت تقارير صحفية بأن الأهلي حسم مصير مستقبل المغربي وليد آزارو نجم الفريق المُعار إلى الاتفاق السعودي بعد أن رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة النجم المغربي عقب نهاية فترة الإعارة من الدوري السعودي.

وكشفت التقارير الصحفية أن فايلر لا يحتاج لجهود أزارو في الفترة المقبلة وأنه لا يرغب في عودته لأن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلي وأن المدير الفني السويسري منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر من أجل إعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج لخدماته وهو ما ستقوم بتنفيذه إدارة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

ونقلت التقارير الصحفية عن مصدر في الأهلي بأن إدارة القلعة الحمراء ستُخطر وليد أزارو بموقف فايلر من عودته، حيث سيُحدد النجم المغربي خطوته المقبلة خصوصًا وأنه هناك عروضًا له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها من أجل اختيار الأنسب له.

وأوضحت التقارير الصحفية أن العلاقة بين فايلر ووليد أزارو كانت قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن اعترض أزارو على عدم مشاركته في مباراة طنطا في يناير الماضي تحديدًا وأن النجم المغربي إعترض بشكل مُبالغ فيه مما تسبب في إصابة يده بقطع جرحي بسيط نتيجة اصطدامه بأحد الأبواب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن وليد أزارو غازل جماهير القلعة الحمراء بعد أن نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وارتدى فيها قميص الفريق الأحمر.

ونوهت التقارير الصحفية أن أزارو تلقى ثلاث عروض في الفترة الماضية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال عدم عودته للأهلي بعد نهاية فترة إعارته.

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